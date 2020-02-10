Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой, арендованный у «Зенита», в интервью «СЭ» рассказал о выступлении за тульский клуб.

— В отпуске готовился к сезону в «Зените-2», когда позвонил агент и сказал, что есть вариант поехать на просмотр в «Арсенал». Я даже не раздумывал: когда услышал «Арсенал» и премьер-лига, ни секунды не сомневался. Начал сразу смотреть про команду, про город. И очень загорелся. Олег Кононов в разговоре со мной сказал, что ему импонируют игроки моего стиля, и он верит, что я смогу помочь команде. Это тоже подкупило.

— Дебютный гол «Ахмату» вы забили через несколько минут после выхода на замену — особенный день?

— Чувства были непередаваемые. Понятно, что весь вечер в эйфории, гол пересматриваешь по 100 раз. Но потом наступает следующий день, и ты начинаешь готовиться к новой игре. Так было и после встречи с «Ахматом», и после матча со «Спартаком» в Москве. На память о первом голе сохранил футболку, она висит у меня дома в Киеве.

— Игорь Семшов, пусть с оговорками, сравнил вас с Аршавиным. Лестно?

— Это льстит, но пока можно сравнивать только стиль игры. Аршавин — легенда, один из лучших в российской истории. Это скорее для меня большой аванс. Мой главный ориентир — Месси. Аршавин — безусловно, из тех игроков, на которых можно и нужно равняться. (Артем Агапов)

Полное интервью с Даниилом Лесовым читайте здесь.