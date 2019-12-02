Даниил Лесовой: «Луценко отдал хороший пас, мне оставалось только попасть по воротам»

Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой после победы над ЦСКА (1:0) рассказал, что тренеры просили перетерпеть первые полчаса.

— Нам говорили, что ЦСКА немного подсаживается после перерыва и главное — перетерпеть первые тридцать минут. Вторые таймы мы всегда проводим хорошо. И сегодня получилось также, — рассказал Лесовой.

— Расскажите о забитом мяче. Это была наигранная комбинация или просто хорошо чувствуете друг друга с Луценко?

— Не могу сказать, что наигранная, просто была контратака. Нам всегда говорят убегать на максимальных скоростях. Я бежал, Женя очень хорошо отдал и мне осталось только попасть в ворота.

— Как оцените оба тайма?

— В первом я только вышел на поле, сделал всего два движения и прозвучал свисток, поэтому не могу его оценивать. А во второй половине матча мы забили. Были еще пара моментов. Но у ЦСКА они тоже имелись. Мы грамотно оборонялись, дотерпели и победили.

— Это уже вторая громкая победа, до этого обыграли «Спартак». Как оцените последний отрезок для вашей команды?

— Нормальный период. Мы и с «Зенитом» хорошо играли, и с «Краснодаром».

— Нет ли разочарования от того, что команда довольно низко в таблице, при этом никому крупно не проигрывали и пропускаете достаточно мало?

— Я бы не сказал, что седьмое место это низко. В прошлом чемпионате мы занимали шестое место и это был рекорд клуба. Нам сейчас до этого места всего одно очко осталось. Все впереди. Практически со всеми грандами мы уже сыграли.

— Судя по крикам из раздевалки, сейчас в команде классная атмосфера. Было ли что-то яркое в раздевалке после матча?

— Конечно. Все рады. Руководство заходило в раздевалку, поздравило нас с победой. Сказали потерпеть еще один матч и в отпуск. (Елена Григорьевская)