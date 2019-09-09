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Дамир Юсупов: «Надеюсь, в этом году «Спартак» станет чемпионом. Как и в 1987-м с Бесковым»

9 сентября 2019, 23:58
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Пилот и герой России Дамир Юсупов пожелал «Спартаку» выиграть чемпионат России в этом сезоне.

— Я болею за «Спартак» с 1987 года. Тогда он стал чемпионом с Константином Бесковым. Надеюсь, в этом году команда тоже выиграет чемпионат, — сказал пилот в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале.

Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин ранним утром 15 августа смогли благополучно приземлить самолет рейса U6 178 Москва — Симферополь с вышедшими из строя двигателями и без шасси на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский после попадания птиц в турбины во время взлета.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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