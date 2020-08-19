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«ЦСКА ждет настоящее испытание». Дивеев — о матче с «Зенитом

12:23
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против «Зенита».

«Мы одержали две победы на старте сезона, но в среду нас ждет настоящее испытание. Прошлая встреча с «Зенитом» для нас была неудачной. Приложим все силы, чтобы в этот раз все сложилось иначе, — цитирует Дивеева пресс-служба клуба.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в среду, 19 августа, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20.00 по мск.

После двух сыгранных матчей у обоих команд по шесть очков в турнирной таблице.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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