Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против «Зенита».

«Мы одержали две победы на старте сезона, но в среду нас ждет настоящее испытание. Прошлая встреча с «Зенитом» для нас была неудачной. Приложим все силы, чтобы в этот раз все сложилось иначе, — цитирует Дивеева пресс-служба клуба.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в среду, 19 августа, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20.00 по мск.

После двух сыгранных матчей у обоих команд по шесть очков в турнирной таблице.

Уже сегодня нас ждёт суперматч!



? #ЗенитЦСКА

? #РПЛ

? 20:00 мск

? Газпром Арена

? Матч Премьер pic.twitter.com/SrD6NxRNEi — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2020

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