ЦСКА заключил контракт с новым генеральным спонсором

Перед стартом нового футбольного сезона в России ЦСКА заключил соглашение с «ИКС Холдингом», сообщает сайт клуба.

По соглашению, «ИКС Холдинг» становится генеральным спонсором ЦСКА. Спонсорский контракт заключен на два года. Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы красно-синих, на бортах «ВЭБ Арены».

— Это важная сделка для ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость. Считаю, что мы обрели надежного партнера, который поможет нам развиваться. Особенно ценно, что интерес к сотрудничеству проявила крупная российская компания, которая видит в нашем партнерстве потенциал для укрепления собственного имиджа, — заявил президент клуба Евгений Гинер.