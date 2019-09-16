ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника

ЦСКА внес в заявку на сезон 18-летнего Максима Елеева, сообщает официальный сайт РПЛ. Защитник провел в этом сезоне 9 игр в молодежной команде.

ЦСКА испытывает проблемы с футболистами обороны. В игре против «Тамбова» (2:0) Седрик Гогуа получил травму, а Хердур Магнуссон получил четвертую желтую карточку и пропустит игру против «Краснодара». Георгий Щенников и Кирилл Набабкин продолжают восстановление после травм, Виктор Васин перенес операцию.