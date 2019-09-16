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ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника

16 сентября 2019, 11:33
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ЦСКА внес в заявку на сезон 18-летнего Максима Елеева, сообщает официальный сайт РПЛ. Защитник провел в этом сезоне 9 игр в молодежной команде.

ЦСКА испытывает проблемы с футболистами обороны. В игре против «Тамбова» (2:0) Седрик Гогуа получил травму, а Хердур Магнуссон получил четвертую желтую карточку и пропустит игру против «Краснодара». Георгий Щенников и Кирилл Набабкин продолжают восстановление после травм, Виктор Васин перенес операцию.

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/players/Eleev-Maksim

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