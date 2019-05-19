ЦСКА сыграет в Лиге Европы в сезоне-2019/20. Это стало известно после матча 29-го тура РПЛ "Арсенал" - "Краснодар" (0:3). Итог игры лишил армейцев шансов на Лигу чемпионов, но зато обеспечил им участие во втором по значимости еврокубке.

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках. Это рекордный показатель для российских клубов.

За всю историю, с учетом советского периода, это будет 26-е участие армейцев в еврокубковых турнирах.