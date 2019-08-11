ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" со счетом 0:0 в матче 5-го тура чемпионата России.
Армейцы впервые в этом сезоне сыграли вничью и продлили свою серию без поражений до четырех игр кряду, "Сочи" набрал второе очко в этом сезоне.
В первом тайме травму получил полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон. Скорее всего игрок получил повреждение голеностопа во время столкновения с Никитой Калугиным. Вместо него на поле вышел Константин Кучаев.
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Васин, Шарлия, Мариу Фернандес, Бистрович (Бийол, 67), Влашич, Обляков, Ахметов (Ефремов, 84), Сигурдссон (Кучаев, 28), Чалов.
"Сочи": Джанаев, Калугин (Юрганов, 82), Кудряшов, Миладинович, Новосельцев, Набиуллин (Маргасов, 86), Лагатор, Цаллагов, Нобоа, Мостовой (Карапетян, 60), Полоз.
Предупреждения: Обляков, 41. Джанаев, 42. Кудряшов, 49. Карапетян, 66.
Судьи: Мешков (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону), Петросян (Бронницы).
11 августа. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр