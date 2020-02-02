ЦСКА сыграет дополнительный контрольный матч на сборе в Испании
2 февраля 2020, 16:24
ЦСКА на официальном сайте сообщил, что команда проведет пять контрольных матчей на сборе вместо четырех.
Еще одна игра состоится днем 5 февраля против испанского клуба «Ориуэла». Вечером того же дня армейцы сыграют с «Норшелланном».
? В расписание второго сбора #Кампоамор2020?? добавлен еще один матч — #ЦСКАориуэла. Он состоится 5 февраля в 14:00 мск https://t.co/4owVhsIWMb pic.twitter.com/hEHCvsP5BM— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 2, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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