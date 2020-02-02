РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

ЦСКА сыграет дополнительный контрольный матч на сборе в Испании

2 февраля 2020, 16:24
Теги:

ЦСКА на официальном сайте сообщил, что команда проведет пять контрольных матчей на сборе вместо четырех.

Еще одна игра состоится днем 5 февраля против испанского клуба «Ориуэла». Вечером того же дня армейцы сыграют с «Норшелланном».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир