ЦСКА вышел вперед в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака». В конце первого тайма Никола Влашич принял мяч на линии штрафной и нанес точный удар.

? Никола Влашич перед самым перерывом отправляет второй мяч в ворота красно-белых.



? Смотрите #ЦСКАСпартак в прямом эфире на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/XOL6oEJzhXhttps://t.co/qVjwmy2nJ6 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2020

Трансляция матча ЦСКА — «Спартак»