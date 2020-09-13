ЦСКА — «Спартак»: Влашич вывел армейцев вперед
13 сентября 2020, 19:50
ЦСКА вышел вперед в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака». В конце первого тайма Никола Влашич принял мяч на линии штрафной и нанес точный удар.
? Никола Влашич перед самым перерывом отправляет второй мяч в ворота красно-белых.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2020
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи