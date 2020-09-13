РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: Влашич вывел армейцев вперед

13 сентября 2020, 19:50

ЦСКА вышел вперед в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака». В конце первого тайма Никола Влашич принял мяч на линии штрафной и нанес точный удар.

Трансляция матча ЦСКА — «Спартак»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир