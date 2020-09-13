В самом начале матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Спартак» арбитр Сергей Карасев не удалил игрока хозяев поля Вадима Карпова, прервавшего опасный проход Джордана Ларссона.

ЦСКА — «Спартак».

Судья ограничился назначением штрафного удара и вынесением предупреждения. Решение рефери поддержали его видеоассистенты Евгений Турбин и Антон Аверьянов.

ЦСКА — «Спартак».

Изучив все детали случившегося (направления движения футболистов, местонахождение мяча, положение Ларссона относительно двух игроков ЦСКА), они не нашли оснований квалифицировать фол Карпова как лишение соперника явной возможности забить гол. (Александр Бобров)