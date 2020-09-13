ЦСКА — «Спартак»: почему не назначен пенальти в пользу красно-белых?
13 сентября 2020, 20:09
На 34-й минуте матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Спартак» арбитр Сергей Карасев не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых после падения Айртона в штрафной площади армейцев.
Решение судьи, определившего, что спартаковец симулировал нарушение правил со стороны Вадима Карпова, можно поддержать. Непонятно, почему он не сразу вынес предупреждение бразильцу, а сделал это только после общения с видеоассистентами Евгением Турбиным и Антоном Аверьяновым. (Александр Бобров)
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ЦСКА — «Спартак»: что было в моменте со стыком Карпова и Айртона?
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