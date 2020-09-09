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ЦСКА — «Спартак»: где смотреть трансляцию матча 13 сентября

9 сентября 2020, 20:00
ЦСКА — «Спартак»: первое дерби в чемпионате-2020/21. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА — «Спартак»: первое дерби в чемпионате-2020/21. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В воскресенье, 13 сентября, в чемпионате России по футболу состоится один из самых принципиальных матчей, главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком». Игра 7-го тура Тинькофф — РПЛ пройдет на стадионе армейцев и начнется в 19.00 (время московское).

Перед паузой на игры сборных «Спартак» вышел на первое место в премьер-лиге, у красно-белых 14 очков в 6 матчах. У «Зенита» — 13, у «Сочи» — 12, у «Динамо» — 11. ЦСКА занимает пятое место с 10 очками — столько же у «Ростова» с «Ахматом», которых красно-синие опережают по дополнительным показателям.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

Зрители «Матч ТВ» в прямом эфире дерби не увидят. Видеотрансляция игры будет доступна на телеканале «Матч Премьер».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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