В воскресенье, 13 сентября, в чемпионате России по футболу состоится один из самых принципиальных матчей, главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком». Игра 7-го тура Тинькофф — РПЛ пройдет на стадионе армейцев и начнется в 19.00 (время московское).

Перед паузой на игры сборных «Спартак» вышел на первое место в премьер-лиге, у красно-белых 14 очков в 6 матчах. У «Зенита» — 13, у «Сочи» — 12, у «Динамо» — 11. ЦСКА занимает пятое место с 10 очками — столько же у «Ростова» с «Ахматом», которых красно-синие опережают по дополнительным показателям.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

Зрители «Матч ТВ» в прямом эфире дерби не увидят. Видеотрансляция игры будет доступна на телеканале «Матч Премьер».