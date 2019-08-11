21:19 11 августа | Футбол — РПЛ

ЦСКА – "Сочи": судья не назначил пенальти и не удалил Миладиновича за удар Чалова

Эпизод матча ЦСКА - "Сочи". Эпизод матча ЦСКА - "Сочи". Эпизод матча ЦСКА - "Сочи".
Эпизод матча ЦСКА - "Сочи".
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На 90+2-й минуте матча 5-го тура чемпионата России ЦСКА"Сочи" (0:0) ошибся арбитр Виталий Мешков, не назначивший пенальти в ворота гостей и не удаливший сочинского защитника Ивана Миладиновича, который отмахнулся рукой, ударил Федора Чалова и разбил ему лицо.

Работай на игре видеоарбитр и видеоассистент, они исправили бы ошибку судьи. Потому что сам Мешков в тот момент смотрел влево – на игрока ЦСКА, который владел мячом и собирался делать навесную передачу в штрафную площадь "Сочи". Рефери не мог видеть то, что происходило в штрафной, потому и не отреагировал на случившееся. (Александр Бобров)

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