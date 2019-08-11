ЦСКА – "Сочи": почему арбитр не удалил игрока гостей?

На 21-й минуте матча 5-го тура чемпионата России ЦСКА – "Сочи" арбитр Виталий Мешков совершил ошибку, не применив никаких дисциплинарных санкций к защитнику гостей Никите Калугину. Судья только зафиксировал фол с его стороны и назначил штрафной удар в пользу красно-синих.

Хотя такое нарушение правил заслуживало "розовой" карточки – между желтой и красной. Калугин сыграл очень грубо, прыгнул сзади и ударил по ногам Арнора Сигурдссона, нанеся ему травму. Полузащитник был заменен на Константина Кучаева.

При этом на 41-й минуте судья правильно вынес предупреждение Ивану Облякову, который наступил шипами сопернику на голеностоп. Решение арбитра вызвало споры игроков ЦСКА, обративших внимание на непоследовательность Мешкова, который вообще не наказал Калугина. (Александр Бобров)

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