20:23 26 мая | Футбол — РПЛ

ЦСКА сфотографировался на фоне фанатской трибуны после разгрома "Крыльев"

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ЦСКА разгромил "Крылья Советов" в матче 30-го тура премьер-лиги (6:0). Команда Виктора Гончаренко заняла итоговое четвертое место в турнирной таблице и вышла в групповой этап Лиги Европы. После игры футболисты и тренерский штаб армейцев сфотографировались на фоне фанатской трибуны.

Без лишних слов, - такой подписью сопровождается снимок, опубликованный в официальном Твиттере ЦСКА.

 

ЦСКА - Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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