ЦСКА с крупным счетом победил швейцарский «Рапперсвиль»

ЦСКА на сборе в Испании провел товарищеский матч против швейцарской команды «Рапперсвиль». Российский клуб одержал победу с крупным счетом — 3:0.

Товарищеские матчи. Клубы

«ЦСКА» — «Рапперсвиль» — 3:0 (1:0)

Голы: Дивеев, 17 (1:0). Марадишвили, 76 (2:0). Гогуа, 88 (3:0).

ЦСКА: Тороп (Помазун, 46), Набабкин, Дивеев, Гогуа, Котин, Щенников (Елеев, 77), Бистрович, Бийол, Кучаев, Марадишвили, Шкурин.

21 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».