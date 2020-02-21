ЦСКА с крупным счетом победил швейцарский «Рапперсвиль»
15:50
ЦСКА на сборе в Испании провел товарищеский матч против швейцарской команды «Рапперсвиль». Российский клуб одержал победу с крупным счетом — 3:0.
Товарищеские матчи. Клубы
«ЦСКА» — «Рапперсвиль» — 3:0 (1:0)
Голы: Дивеев, 17 (1:0). Марадишвили, 76 (2:0). Гогуа, 88 (3:0).
ЦСКА: Тороп (Помазун, 46), Набабкин, Дивеев, Гогуа, Котин, Щенников (Елеев, 77), Бистрович, Бийол, Кучаев, Марадишвили, Шкурин.
21 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».
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