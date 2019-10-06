«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 12-го тура премьер-лиги (3:1). Дублем отметился полузащитник Хорен Байрамян: он отличился на 11-й и 44-й минутах. Еще один гол забил форвард ростовчан Элдор Шомуродов. У армейцев отличился хавбек Никола Влашич с пенальти.

? Хорен Байрамян замыкает подачу с угла поля и открывает счёт в матче.



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