ЦСКА — «Ростов»: все голы матча
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 12-го тура премьер-лиги (3:1). Дублем отметился полузащитник Хорен Байрамян: он отличился на 11-й и 44-й минутах. Еще один гол забил форвард ростовчан Элдор Шомуродов. У армейцев отличился хавбек Никола Влашич с пенальти.
? Хорен Байрамян замыкает подачу с угла поля и открывает счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
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?? Хорен Байрамян оформляет дубль уже в первом тайме.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
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? Элдор Шомуродов забил 10-й мяч в сезоне и догнал в гонке бомбардиров Александра Соболева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
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? Никола Влашич реализовал пенальти в компенсированное время.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЦСКАРостовhttps://t.co/imfp1Hmfab— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
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