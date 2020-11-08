Стали известны составы на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Дзагоев, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Гайч.

Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Бистрович, Чалов, Шкурин, Эджуке.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Павловец, Еременко, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Гапечкин, Алеесами, Тугарев, Сухомлинов, Обухов, Тошевски.