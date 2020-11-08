ЦСКА — «Ростов»: Влашич, Гайч и Еременко выйдут на поле с первых минут
8 ноября 2020, 15:16
Стали известны составы на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Дзагоев, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Гайч.
Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Бистрович, Чалов, Шкурин, Эджуке.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Павловец, Еременко, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Гапечкин, Алеесами, Тугарев, Сухомлинов, Обухов, Тошевски.
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