ЦСКА — «Ростов»: трансляция матча — в 16.00
8 ноября 2020, 15:00
В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 14-го тура Тинькофф-Чемпионата России ЦСКА — «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
ЦСКА — лидер РПЛ с 28 очками (столько у «Спартака», но красно-синие провели на игру меньше), «Ростов» (23 очка) занимает шестое место, в прошлом туре команда Валерия Карпина в Москве обыграла красно-белых.
Следить за матчем ЦСКА — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Ростов»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи