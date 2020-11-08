В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 14-го тура Тинькофф-Чемпионата России ЦСКА — «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА — лидер РПЛ с 28 очками (столько у «Спартака», но красно-синие провели на игру меньше), «Ростов» (23 очка) занимает шестое место, в прошлом туре команда Валерия Карпина в Москве обыграла красно-белых.

Следить за матчем ЦСКА — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Ростов»