ЦСКА – Ростов: фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В среду, 3 июля, состоится матч 3-го тура Кубка Матч-Премьер ЦСКА – Ростов. Встреча пройдет в Австрии, в городе Пеллау. Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

ЦСКА, несмотря на поражения от "Спартака" и "Краснодара", считается фаворитом. Коэффициент на победу армейцев у БК "Лига Ставок" – 2,00, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2000 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Ростова" – 3,75, на ничью – 3,50.

На турнире команды показывают неплохую результативность, коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,55, на "Тотал" меньше 2 – 2,45.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Максимальная отдача" новые игроки могут получить до 10 000 рублей.

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