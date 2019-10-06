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ЦСКА — «Ростов»: Чалов выйдет с первых минут. Еременко нет в заявке гостей

6 октября 2019, 15:19
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Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов». В составе армейцев с первых минут выйдет нападающий Федор Чалов.

ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Гогуа, Дивеев, Шарлия, Кучаев — Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон — Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Сантос, Нисимура.

«Ростов»: Бабурин — Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов — Ионов, Попов, Норманн, Глебов, Байрамян — Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов.

ЦСКА — Ростов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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