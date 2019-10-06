Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов». В составе армейцев с первых минут выйдет нападающий Федор Чалов.

ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Гогуа, Дивеев, Шарлия, Кучаев — Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон — Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Сантос, Нисимура.

«Ростов»: Бабурин — Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов — Ионов, Попов, Норманн, Глебов, Байрамян — Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр