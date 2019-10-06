ЦСКА — «Ростов»: Байрамян открыл счет
6 октября 2019, 16:43
«Ростов» вышел вперед в матче 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА. На 11-й минуте гол забил полузащитник Хорен Байрамян после розыгрыша углового.
? Хорен Байрамян замыкает подачу с угла поля и открывает счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
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