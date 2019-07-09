ЦСКА разгромил "Рубин" в товарищеском матче благодаря хет-трику Сигурдссона

ЦСКА с разгромным счетом обыграл "Рубин" в товарищеском матче - 4:0. Хет-триком отметился полузащитник Арнор Сигурдссон, еще один гол забил нападающий Федор Чалов с пенальти.

Товарищеский матч



ЦСКА - "Рубин" - 4:0 (1:0)

Голы: Сигурдссон, 14 (1:0). Сигурдссон, 80 (2:0). Сигурдссон, 81 (3:0). Чалов, 87 - с пенальти (4:0).

ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес, Шарлия, Васин, Магнуссон (Набабкин, 88), Влашич (Нисимура, 68), Обляков, Ахметов (Марадишвили, 72), Сигурдссон, Чалов, Бийол (Бистрович, 58).

"Рубин": Дюпин, Данченко, Уремович (Микушин, 86), Сорокин, Денисов (Степанов, 62), Давиташвили (Могилевец, 64), Коновалов, Подберезкин (Акбашев, 82), Башкиров (Сагитов, 46), Кварацхелия (Закиров, 57), Марков (Микелтадзе, 72).

Предупреждения: Сигурдссон, 36. Давиташвили, 54.

9 июля. Ватутинки. База ПФК ЦСКА.

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