ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Виктором Гончаренко. Новое соглашение рассчитано до окончания следующего сезона.

Белорусский специалист возглавил ЦСКА 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей, в которых одержала 65 побед. С Гончаренко москвичи завоевали Суперкубок России 2018 года и дошли до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.

После 22 туров текущего сезона ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.