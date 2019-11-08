ЦСКА прилетел в «Сочи»
8 ноября 2019, 23:33
В рамках 16-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет на выезде в «Сочи». Московский клуб прибыл в Сочи.
Хёрдур @HordurM34 и армейцы прибыли покорить Сочи ? pic.twitter.com/oJikZZ0ABl— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 8, 2019
Команда прилетела в город из Венгрии, где проводила матч Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0).
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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