ЦСКА прилетел в «Сочи»

В рамках 16-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет на выезде в «Сочи». Московский клуб прибыл в Сочи.

Хёрдур @HordurM34 и армейцы прибыли покорить Сочи ? pic.twitter.com/oJikZZ0ABl — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 8, 2019

Команда прилетела в город из Венгрии, где проводила матч Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0).

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