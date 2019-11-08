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ЦСКА прилетел в «Сочи»

8 ноября 2019, 23:33
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В рамках 16-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет на выезде в «Сочи». Московский клуб прибыл в Сочи.

Команда прилетела в город из Венгрии, где проводила матч Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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