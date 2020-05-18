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ЦСКА предлагает Деспотовичу зарплату в 1,2 миллиона евро в год

18 мая 2020, 21:52
Джордже Деспотович. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Джордже Деспотович. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Оренбурга» Джордже Деспотовичу, сообщает Betting Insider.

Мы уточнили, что эта информация соответствует действительности, при этом армейцы уже выходили на представителей 28-летнего серба и готовы предложить ему зарплату в 1,2 миллиона евро в год.

В конце июня действующий контракт форварда закончится, он станет свободным агентом, поэтому его имя фигурирует на российском рынке с зимы, когда футболист получил право вступать в переговоры с любыми клубами-кандидатами.

Деспотович выступает за «Оренбург» с 2018 года, на его счету 14 голов в 47 матчах. (Вячеслав Короткин)

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