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ЦСКА поздравил Жо с днем рождения

20 марта 2020, 14:34
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Бывший форвард ЦСКА Жо, выступающий за японский «Нагоя Крампус», 20 марта отмечает день рождения. Ему исполнилось 33 года.

Армейский клуб поздравил нападающего с днем рождения.

Жо выступал за ЦСКА с 2006-го по 2008-й год и вместе с клубом стал чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также бразилец выступал за «Коринтианс», «Манчестер Сити», «Халл», «Галатасарай», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро», «Аль-Шабаб» и «Цзянсу Сунин».

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