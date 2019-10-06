ЦСКА поздравил Васина с днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления

ЦСКА в Twitter поздравил с днем рождения защитника Виктора Васина. Сегодня ему исполнился 31 год.

— Поздравляем с днем рождения защитника ЦСКА Виктора Васина и желаем скорейшего возвращения в строй, — говорится в сообщении.

Поздравляем с днём рождения защитника #ЦСКА Виктора Васина и желаем скорейшего возвращения в строй! pic.twitter.com/kj4FOfv8r9 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 6, 2019

31-летний футболист в текущем сезоне провел четыре матча за ЦСКА. Ранее он перенес операцию на левом колене

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