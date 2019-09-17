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ЦСКА поздравил Павла Мамаева с днем рождения

13:12

ЦСКА в официальном Twitter поздравил с днем рождения бывшего футболиста команды Павла Мамаева. Полузащитнику «Краснодара» сегодня исполнился 31 год. Сегодня он вышел на свободу по УДО.

«Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя 3 Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днем рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» — говорится в сообщении армейцев.

Мамаев защищал цвета ЦСКА с 2007 по 2013 год.

Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

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