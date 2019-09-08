ЦСКА поздравил Набабкина с 33-летием

ЦСКА поздравил своего защитника Кирилла Набабкина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 33 года. За армейцев он выступает с 2010 года. На его счету 160 матчей и 3 гола.

— Сегодня 33 года исполняется трехкратному чемпиону России в составе ЦСКА Кириллу Набабкину! С днем рождения, — говорится в сообщении.