ЦСКА поздравил Набабкина с 33-летием
11:14
ЦСКА поздравил своего защитника Кирилла Набабкина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 33 года. За армейцев он выступает с 2010 года. На его счету 160 матчей и 3 гола.
— Сегодня 33 года исполняется трехкратному чемпиону России в составе ЦСКА Кириллу Набабкину! С днем рождения, — говорится в сообщении.
Сегодня 3?3? года исполняется 3?-кратному чемпиону России в составе #ЦСКА Кириллу Набабкину! С днём рождения, #легенда14! pic.twitter.com/urd0OuVXJJ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 8, 2019
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