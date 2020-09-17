ЦСКА поздравил Мамаева с 32-летием, опубликовав фотографию игрока без татуировок

ЦСКА в Twitter поздравил полузащитника «Ростова» Павла Мамаева с днем рождения. Игроку исполнилось 32 года.

Хавбек выступал за московский клуб с 2007 по 2013 год.

— Сегодня день рождения у чемпиона России, обладателя 3 Кубков и 2 Суперкубков России в составе ЦСКА Павла Мамаева. Поздравляем! — говорится в сообщении.