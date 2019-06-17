ЦСКА поздравил Дзагоева с 29-летием

Официальный Твиттер ЦСКА поздравил полузащитника Алана Дзагоева с 29-летием.

"Поздравляем с днем рождения 3-кратного чемпиона России в составе ЦСКА Алана Дзагоева! Желаем нашему полузащитнику скорейшего восстановления и возвращения на поле!" – написано в заявлении пресс-службы армейцев.

Дзагоев перешел в ЦСКА из академии имени Коноплева в 2007-м. В составе красно-синих трижды выигрывал чемпионат России, Суперкубок и четыре раза завоевывал с клубом Кубок страны.

Поздравляем с днём рождения 3-кратного чемпиона России в составе #ЦСКА Алана Дзагоева! Желаем нашему полузащитнику скорейшего восстановления и возвращения на поле! pic.twitter.com/iDLhhFPCYu — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 июня 2019 г.

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