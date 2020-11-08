ЦСКА победил «Ростов» и уходит лидером на ноябрьский перерыв на матчи сборных. Акинфеев отбил пенальти в ключевой момент

В матче 14-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА победил «Ростов» со счетом 2:0.

В первом тайме отличился Константин Кучаев. Во второй половине гол забил Федор Чалов.

Между этими голами у «Ростова» был шанс отличиться. Виктор Васин ударил в штрафной локтем в лицо в борьбе за верховой мяч Кэнто Хасимото и главный арбитр встречи Алексей Матюнин после подсказки ВАР назначил пенальти. Однако Игорь Акинфеев справился с ударом Романа Еременко, отразив удар ногой.

После этой победы ЦСКА набрал 31 очко и сохранил первое место в турнирной таблице перед перерывом на матчи сборных.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

ЦСКА — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (1:0)

Голы: Кучаев, 20 (1:0). Чалов, 74 (2:0).

Нереализованный пенальти: Еременко, 61 (вратарь)

ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов (Васин, 9), Кучаев (Шкурин, 79), Сигурдссон (Эджуке, 62), Дзагоев (Бистрович, 80), Влашич, Обляков, Гайч (Чалов, 62).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев, Павловец, Осипенко, Поярков (Алеесами, 83), Гигович, Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 90), Еременко (Тугарев, 68), Полоз (Тошевски, 83), Альмквист (Обухов, 68).

Предупреждения: Васин, 60. Дзагоев, 60. Бистрович, 90+1.

Судьи: Матюнин. Болотенков (оба — Москва), Веретешкин (Санкт-Петербург).

ВАР: Сухой (Люберцы). Болховитин (Ленинградская область).

8 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».