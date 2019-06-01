ЦСКА ответил на baby face challenge и поздравил с днем защиты детей

ЦСКА поздравил всех с днем защиты детей, опубликовав в Инстаграме коллаж из игроков команды. Все футболисты представлены с детскими лицами.

Напомним, что в последние недели в интернете получил широкое распространение baby face challenge.

– С Днем защиты детей, друзья! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял четвертое место в чемпионате России.

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