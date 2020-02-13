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ЦСКА оригинальным образом попрощался с Гордюшенко

13 февраля 2020, 18:35
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ЦСКА в своем официальном Twitter тепло попрощался со своим воспитанником Астимиром Гордюшенко, перешедшим в «Торпедо». Клуб опубликовал видео с первым голом на ВЭБ-Арене, забитым именно Гордюшенко 4 сентября 2016 года.

— Удачи в дальнейшей карьере, Астик! — подписал ЦСКА видеоролик.

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