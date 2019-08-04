ЦСКА обыграл "Рубин" благодаря голу Чалова и поднялся на второе место

ЦСКА с минимальным счетом победил "Рубин" в матче 4-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Федор Чалов, результативный пас на счету защитника Мариу Фернандеса.

ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 7 баллами располагается на 4-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Рубин" (Казань) - ЦСКА - 0:1 (0:1)

Гол: Чалов, 41.

"Рубин" (Казань): Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Подберезкин, Иг.Коновалов, Могилевец (Кипиани, 65), Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе (Марков, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Мариу Фернандес, Ахметов, Бистрович (Кучаев, 89), Влашич, Сигурдссон (Бийол, 68), Обляков, Чалов.

Предупреждения: Ахметов, 50. Микелтадзе, 60. Бистрович, 64. Обляков, 66. Уремович, 76. Подберезкин, 85.

Судьи: Казарцев. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).

4 августа. Казань. Стадион "Центральный".

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