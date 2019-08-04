ЦСКА обыграл "Рубин" благодаря голу Чалова и поднялся на второе место

ЦСКА с минимальным счетом победил "Рубин" в матче 4-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Федор Чалов, результативный пас на счету защитника Мариу Фернандеса.
ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 7 баллами располагается на 4-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
"Рубин" (Казань) - ЦСКА - 0:1 (0:1)
Гол: Чалов, 41.
"Рубин" (Казань): Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Подберезкин, Иг.Коновалов, Могилевец (Кипиани, 65), Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе (Марков, 81).
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Мариу Фернандес, Ахметов, Бистрович (Кучаев, 89), Влашич, Сигурдссон (Бийол, 68), Обляков, Чалов.
Предупреждения: Ахметов, 50. Микелтадзе, 60. Бистрович, 64. Обляков, 66. Уремович, 76. Подберезкин, 85.
Судьи: Казарцев. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).
4 августа. Казань. Стадион "Центральный".
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