ЦСКА обыграл «Картахену» благодаря голам Влашича и Марадишвили
ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче — 2:0. Голами отметились Никола Влашич и Константин Марадишвили.
Контрольный матч
«Картахена» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 0:2 (0:1)
Голы: Влашич, 31 (0:1). Марадишвили, 48 (0:2).
«Картахена»: Пенья (Мартинес, 81), Хове, Мартин (Руис, 60), Форньес (Андухар, 60), Кордеро (Паис, 60), Верса (Хурадо, 19), Араухо (Де Вега, 68), Пинто, Хара (Йоханнессон, 68), Соррилья (Винисиус Танке, 70), Йованович (Кайярга, 70).
ЦСКА: Акинфеев, Васин (Котин, 46), Карпов (Набабкин, 46), Магнуссон (Гогуа, 46), Мариу Фернандес (Елеев, 46), Бийол (Ахметов, 46), Влашич (Дивеев, 46), Дзагоев (Бистрович, 46), Сигурдссон (Марадишвили, 46), Щенников (Кучаев, 46), Шкурин (Чалов, 46).
Предупреждения: Бийол, 29. Гогуа, 75.
19 февраля. Картахена. Стадион «Картагонова».