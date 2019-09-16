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ЦСКА — о повреждениях Шарлии и Гогуа

16 сентября 2019, 18:21
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Защитники ЦСКА Звонимир Шарлия и Седрик Гогуа получили повреждения в ходе матча 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0).

У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, у Гогуа — повреждение одной из приводящих мышц правого бедра.

О сроках восстановления футболистов пресс-служба клуба сообщит дополнительно.

Алан Дзагоев, Виктор Васин, травма Федора Чалова.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sharliya-i-gogua-poluchili-povrezhdeniya/

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