Защитники ЦСКА Звонимир Шарлия и Седрик Гогуа получили повреждения в ходе матча 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0).

У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, у Гогуа — повреждение одной из приводящих мышц правого бедра.

О сроках восстановления футболистов пресс-служба клуба сообщит дополнительно.

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