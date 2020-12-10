ЦСКА не вел переговоры с «Монако» относительно Оньекуру
Вопреки сообщениям турецких СМИ, сегодня ЦСКА не угрожает возможному переходу 23-летнего нападающего Хенри Оньекуру из «Монако» в «Галатасарай». По данным «СЭ», армейцы не выходили на представителей клуба из княжества и не вступали в переговоры с монегасками.
Издание Fanatik сообщило, что главный тренер стамбульской команды Фатих Терим заинтересован в покупке нигерийца, но трансферу якобы могут помешать армейцы. Также турецкие журналисты утверждают, что Оньекуру, который мало играет за «Монако», через своего агента Вильяма D'Авилу обратился к руководству «Галатасарая» с просьбой поскорее выкупить его и вернуть в команду, за которую он успешно выступал в двух разных сезонах.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Оньекуру составляет 6 миллионов евро. «Монако» он обошелся более чем в 13 миллионов.
(Александр Бобров)
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