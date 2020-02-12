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ЦСКА не будет подписывать контракт с Караевым

12 февраля 2020, 15:38
Давид Караев. Фото ПФК ЦСКА
Давид Караев. Фото ПФК ЦСКА
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Нападающий Давид Караев не продолжит карьеру в ЦСКА, москвичи не стали предлагать контракт игроку. Форвард провел два тренировочных сбора с армейцами.

— Благодарим «КАМАЗ» за возможность пригласить игрока на сборы, — отмечено в Twitter ЦСКА. — Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере.

24-летний Караев в текущем сезоне провел 20 матчей, в которых забил 12 голов. Transfermarkt оценивает его стоимость в 275 тысяч евро. «КАМАЗ» выступает в ПФЛ.

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