ЦСКА начал подготовку к новому сезону

ЦСКА в Ватутинках начал подготовку к сезону-2019/20. В тренировочном занятии не принимали участие игроки, получившие отдых после матчей национальных команд.

По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной Игорь Дивеев. Также продолжает восстановление Алан Дзагоев. К тренировкам привлечены Илья Востриков и Данил Янов из молодежной команды "армейцев".



Первый сбор команда проведет в Ватутинках, а 25 июня отправится в ​Австрию.

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