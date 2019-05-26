15:14 26 мая | Футбол — РПЛ

ЦСКА – "Крылья Советов": Сигурдссон забил четвертый гол в игре

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Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон забил гол на 56-й минуте матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов"Встреча проходит на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.

 

ЦСКА - Крылья Советов

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