ЦСКА – "Крылья Советов": Сигурдссон забил четвертый гол в игре

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон забил гол на 56-й минуте матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Встреча проходит на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.
🔥 Голевая феерия на «ВЭБ Арене»! Сигурдссон забил свой пятый мяч.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 26 мая 2019 г.
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