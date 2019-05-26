ЦСКА – "Крылья Советов": Магнуссон удвоил преимущество хозяев

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон забил гол на 48-й минуте матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Встреча проходит на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.
Ранее нападающий Федор Чалов открыл счет в этой встрече на 4-й минуте.
✌🏻 Магнуссон удвоил преимущество армейцев— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 26 мая 2019 г.
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