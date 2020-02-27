ЦСКА и «Рубин» поздравили Семака с днем рождения

Сегодня 44 года исполняется первому человеку в истории отечественного футбола, выигрывавшему чемпионат России в качестве игрока и тренера, Сергею Семаку.

Семак — единственный игрок, который становился чемпионом России в составе трех команд — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита».

Армейцы и казанцы поздравили тренера «Зенита» в Twitter. Ранее это сделал и клуб из Санкт-Петербурга.

Экс-капитану #ЦСКА Сергею Семаку, сыгравшему за армейцев 329 матчей — 44. Поздравляем! pic.twitter.com/u2GcbOQQqd — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 27, 2020