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ЦСКА и «Арсенал» сыграли вничью в товарищеском матче

13 октября 2020, 17:58
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1) в товарищеском матче.

В составе армейцев отличился Адольфо Гайч. У «канониров» голом отметился Владислав Пантелеев. Оба мяча были забиты с пенальти.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (0:1)

Голы: Пантелеев, 28, с пенальти — Гайч, 55, с пенальти

ЦСКА: Тороп, Васин, Карпов, Дивеев (Кватания, 62), Дауров, Дзагоев (Востриков, 65), Крачковский, Пряхин (Каптилович, 79), Яковлев, Шкурин, Гайч.

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