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ЦСКА — «Химки»: стартовые составы. Фернандес и сын Андрея Тихонова выйдут с первых минут

6 декабря 2020, 17:55
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Химок» на матч 17-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Игра начнется в 19.00 (мск).

22-летний Михаил Тихонов, сын экс-футболиста «Спартака» Андрея Тихонова, выйдет с первых минут у подмосковной команды.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Марадишвили, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес — Кучаев, Дзагоев, Влашич — Эджуке, Шкурин.

Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Ахметов, Обляков, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Зайнутдинов, Чалов, Гайч.

Стартовый состав «Химок»: Лантратов — Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Тихонов — Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин — Куат.

Запасные: Хомич, Логашов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Боженов, Долгов, Алиев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Химки»

ЦСКА — Химки

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13771.html

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