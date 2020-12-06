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«Спартак» — о голе Мирзова ЦСКА: «Миссия выполнена»

6 декабря 2020, 22:19
Резиуан Мирзов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Резиуан Мирзов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Спартака» отреагировала на гол полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в ворота ЦСКА (2:2) в матче 17-го тура РПЛ. 27-летний футболист отличился на 51-й минуте встречи и показал ромбик во время празднования.

«Агент Мирз. Mission completed», — написано в Twitter красно-белых.

Мирзов выступает за «Химки» на правах аренды, хавбек принадлежит «Спартаку».

В текущем сезоне Мирзов провел за подмосковную команду 9 игр и забил четыре гола.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»




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