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ЦСКА — «Химки» прямая трансляция матча в 19.00

6 декабря 2020, 17:30
ЦСКА примет «Химки» на своем поле в 17-м туре РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА примет «Химки» на своем поле в 17-м туре РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 6 декабря, состоится матч 17-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге армейцы уверенно обыграли соперника со счетом 2:0.

Следить за матчем ЦСКА — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Химки»

ЦСКА — Химки

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