Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук забил гол в ворота ЦСКА на 47-й минуте матча 17-го тура РПЛ. Ранее на 40-й минуте встречи отличился хавбек красно-синих Никола Влашич.

Для 30-летнего Кухарчука этот забитый мяч стал вторым в текущем сезоне чемпионата России.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Химки»