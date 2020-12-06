ЦСКА — «Химки»: Кухарчук сравнял счет в матче
6 декабря 2020, 20:06
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук забил гол в ворота ЦСКА на 47-й минуте матча 17-го тура РПЛ. Ранее на 40-й минуте встречи отличился хавбек красно-синих Никола Влашич.
Для 30-летнего Кухарчука этот забитый мяч стал вторым в текущем сезоне чемпионата России.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Химки»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»
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